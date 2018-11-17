Софья Самодурова: "Рада результату, но недовольна прокатом"

Российская фигуристка Софья Самодурова после проката произвольной программы на этапе "Гран-при" в Москве призналась, что была зажата во время выступления. 16-летняя спортсменка заняла второе место, уступив олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

- Конечно, только положительные эмоции, очень рада, что смогла справиться с задачей и показать результат, - приводит слова Самодуровой РИА Новости. - Недовольна тем, как я катала, была зажата. Все время есть недочеты и есть, над чем работы.

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