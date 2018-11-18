Софья Самодурова: "Некоторым девчонкам Мишин говорит: "Грудь вперед, даже если ее нет"

Российская фигуристка Софья Самодурова довольна совместной работой с тренером Алексеем Мишиным. 16-летня спортсменка стала третьей на Skate Canada и второй на этапе "Гран-при" в России.

- Конечно, Мишин многому учит, к нему можно подойти с любой просьбой, он решит все в секунду, он помогает чем может, он счастье в моей жизни, - цитирует ТАСС Самодурову. - Надеюсь, что не будет во мне сомневаться и дальше. Некоторым девчонкам говорит - грудь вперед, даже если ее нет.

Если попаду в финал "Гран-при", буду очень рада, буду стараться не упустить свой шанс. Плачу после выступлений, ведь я же еще ребенок, я еще маленькая, это искренние эмоции, это счастье, зачем эмоции останавливать.

В группе Мишина занимаются чемпионки мира Елизавета Туктамышева и Каролина Костнер.

-Мы общаемся с Лизой, она одна из первых меня поддержала, - добавила Самодурова. - Все говорят, что не могут соперницы в одной группе общаться, но нам не мешает, мы обсуждаем разные темы вне льда, мы же девочки. Мы друг на друга смотрим, видим ошибки, стараемся исправлять, стараемся перенимать что-то, но битвы нет.

Мы радуемся, когда приезжает Каролина, она идеальная, лучшая в мире по скольжению, правильному реберному скольжению. Мы учимся у нее, она сама подсказывает нам. Мы ее любим.