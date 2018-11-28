Софья Самодурова: "К Алексею Мишину попала из-за беременности тренера Марии Николаевой"

Российская фигуристка Софья Самодурова в интервью "СЭ" рассказала, как попала к тренеру Алексею Мишину. Она также добавила, что за нее теперь болеют в школе, особенно учителя и ученики из начальных классов.

- Когда Мария Игоревна ушла в декрет, она отправила меня с начала к Олегу Татурову, а потом со мной стал заниматься Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна Мишины. Это было года четыре назад.

Папа работал и работает в строительной компании. Как-то его перевели в Питер из Красноярска, и вся наша семья последовала за ним. Думаю, если бы его не перевели, мы бы и сейчас жили в Красноярске, а я занималась бы чем-то другим – с фигурным катанием в Красноярске плохо.

Я – хорошистка, – подчеркивает фигуристка. – В школе, конечно, за меня болеют, особенно учителя и ученики из начальных классов. Было очень приятно, когда они сделали плакат в мою поддержку. Подбегали с просьбами: "Соня, можно автограф!". (Гоша Чернов)

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