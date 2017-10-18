Софья Евдокимова: "Врачи говорят, что я на финишной прямой. Иду на поправку"

Российская фигуристка Софья Евдокимова отметила, что почти восстановилась после травмы ребра, полученной на одной из тренировок. Из-за этого она в паре с Егором Базиным пропустила московский этап "Гран-при".

- На тренировке во время исполнения поддержки я почувствовала боль в боку, как будто что-то сдавило, дышать стало трудно, - приводит пресс-служба ФФККР слова Евдокимовой. - Подумала сначала, что пройдет, отпустит, но когда обратились к врачам, то они поставили диагноз - перелом ребра.

Не каталась я несколько дней. Боль была сильной. Через полторы недели сделали УЗИ, специалисты подтвердили, что ребро срастается нормально, без каких-либо смещений, но нужно еще выждать время, чтобы все окончательно срослось. Но времени до этапа "Гран-при" оставалось не так много, поэтому мы решили потихоньку давать нагрузку. Сейчас все понимают, что этого не нужно было делать, потому что ситуация только усугубилась. Повторное УЗИ показало смещение, и боль усилилась. Хотя на боль я меньше всего уже обращала внимания.

После этого стало понятно, что готовиться нормально к этапу Гран-при в Москве у нас не получится. Поэтому вынуждены были отказаться от участия в турнире. Глупо как-то все вышло. Мы так хотели выступить в Москве. Готовились, старались. На прокатах в Сочи наши программы понравились, специалисты отметили, что мы с Егором здорово прибавили. Но от травм не застрахован никто.

Сейчас врачи говорят, что я вышла на "финишную прямую". Ребро почти срослось. Боль присутствует, если делать резкие движения, скручивания, а в остальном все в порядке. Иду на поправку. Будем готовиться к следующим стартам.