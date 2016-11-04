Смирнов продолжит совмещать карьеру спортсмена и тренера

Александр Смирнов, выступающий в паре с Юко Кавагути, подчеркнул, что его партнерша еще не до конца оправилась от травмы, полученной 20 января. Неделю назад они приняли участие в этапе серии Гран-при в Канаде, где заняли пятое место.

- Еще не так много времени прошло, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - Я думаю, что еще не восстановились атрофированные мышцы. Она не чувствует боль, она просто не чувствует ногу. Захотели раньше выйти – приходится немного расплачиваться, но я все равно не жалею, что мы показали, что не боимся выходить и стартовать. Я и Юко постараемся мобилизоваться.

Мы уже начали готовить четверные выбросы. Готовим их пока на приспособлениях. В задумках они есть, но опять же время их появления в программах никто сказать не может.

Также Смирнов подчеркнул, что продолжит работу с Годой Бутуке и Никитой Ермолаевым.

- Я их тренирую уже больше года, и Тамара Николаевна Москвина тоже помогает, наставляет меня, - пояснил спортсмен. - Карьеру фигуриста и тренера совмещать тяжело. Но сейчас мы после этапа "Гран-при" в Канаде отдыхаем, и я как раз решил немного отвлечься от своего катания и помочь ребятам, не оставлять их все-таки.

Брать еще одну пару пока нет времени. Пока мы катаемся, я еле с ребятами успеваю, и все время переживаю, чтобы им хватило времени. Пока успеваю совмещать и буду совмещать.