СМИ: Один из подозреваемых в убийстве Тена был отпущен из полиции за несколько дней до совершения преступления

Один из подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена Арман Кудайбергенов был отпущен из полиции Астаны за несколько дней до совершения данного преступления, сообщает "Life". Молодой человек 11 июля попытался украсть зеркало с автомобиля одного из местных жителей, но был задержан.

Вора отпустили под подписку о невыезде, и он уехал в Алма-Ату. В этом городе 19 июля Кудайбергенов вместе с сообщником нанесли ножевое ранение Денису Тену при попытке кражи зеркала с его машины. Тен скончался в больнице, потеряв 3 литра крови.

Оба подозреваемых в убийстве фигуриста сейчас находятся под стражей.