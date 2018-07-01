СМИ: Медведева закрутила роман с финалистом шоу "Голос"

Российская фигуристка Евгения Медведева начала встречаться с финалистом шоу "Голос. Дети" Кристианом Костовым. Они познакомились на съемках ток-шоу, посвященного "Евровидению", в мае 2018 года. В программе молодые люди обменялись номерами телефонов, после чего завязалась оживленная переписка и даже последовали несколько свиданий. Не так давно Медведеву и Костова заметили вместе на тусовке в Парке Горького.

- В Парке Горького они не могли оторвать глаз друг от друга. Держались за руки, улыбались, – Обычно так выглядят люди, между которыми пробежала искра, – цитирует StarHit одного из гостей мероприятия.

– Сейчас Женя улетела в Торонто, где начнет тренировки с Брайаном Орсером и продолжит путь к высшей ступени олимпийского пьедестала. Но с Кристианом они на связи каждую свободную минуту, – рассказал знакомый влюбленных.