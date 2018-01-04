СМИ: ISU начал расследование в отношении международного судьи

Белорусский судья Александр Горожданов принял решение о завершении международной карьеры, после того как Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование против него, информирует globetrottingbyphiliphersh.com. Причиной расследования послужил инцидент, произошедший во время турнира Golden Spin of Zagreb 6-9 декабря.

Горожданов во время работы на соревнованиях якобы разговаривал с российской судьей Марии Абасовой (что запрещено правилами), а также совершал действия, которые могут быть расценены, как подтасовка результатов и изменение ранее выставленных оценок.

Вице-президент ISU по фигурному катанию Александр Лакерник воздержался от подробных комментариев на этот счет, отметив следующее: "Остальное я расскажу после того, как будет принято формальное решение".

Отметим, что Горожданов уже отбывал шестимесячную дисквалификацию за нарушение устава по этике в 2016 году.