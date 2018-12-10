Слуцкая заявила, что Туктамышевой нужно вернуть доверие судей

Сильнейшая фигуристка мира начала нулевых, двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая считает, что Елизавета Туктамышева должна вернуть доверие судей после того, как пропустила несколько лет. Она добавила, что к спортсменке есть определенное недоверие.

- Туктамышева, как вы сказали, должна была стать второй. Судьи ее зажали оценками?

- Не нужно забывать, что Лиза каталась в одном турнире с олимпийской чемпионкой, к которой совсем другое отношение. Плюс, Туктамышева несколько лет просидела, так сказать, на скамейке запасных. Конечно, определенное недоверие к ней со стороны судей чувствуется. Чтобы его вернуть, нужно от старта к старту быть все лучше и лучше.

Как по мне, так она делала все четко и легко, с небольшой помаркой на тройном акселе. А плюсы у нее при этом совсем небольшие. Лидерам по два – два с половиной балла бросают, а ей только балл. Надеюсь, эта ситуация изменится. Чемпионам иной раз прощают помарки, недокруты, внутренние ребра на прыжках, а ей нет. Фигурное катание всегда было и будет субъективным спортом.

- При этом Кихира буквально на четвертом старте сезона получила те же компоненты, что и Загитова.

- Давайте так. Если Рика Кихира делает все свои элементы, она стоит на уровень выше многих. Ну и Кихира никуда не пропадала – она пришла из юниоров. А Лиза, к сожалению, выпадала на несколько сезонов, про нее уже забыли. Восстановить доверие к себе всегда сложно в фигурном катании. Кихира же шикарная, просто шикарная. Она ворвалась в финал с двумя победами и в Ванкувере откатала замечательно.

- Выше многих, но не выше всех?

Пока я бы таких оценок не давала. Но Кихира выше очень многих. С ее появлением на взрослом уровне, во-первых, стало гораздо интереснее смотреть фигурное катание, во-вторых, у наших девочек появилась очень достойная соперница. Она заставляет других нервничать, и у них появляется дополнительный груз, ответственность.

Вот это уже настоящая борьба, и Кихире в этой борьбе намного проще, поскольку у нее за плечами пока что ничего нет. Это совсем другое дело, чем когда на твоих плечах висят медали и звания, и есть понятие, что ты не имеешь права ошибаться.

Полная версия интервью - скоро в "СЭ".