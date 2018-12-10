Слуцкая - о Косторной: "Надеюсь, что к следующему сезону она перейдет на взрослый уровень в качестве одной из сильнейших фигуристок"

Сильнейшая фигуристка мира начала нулевых, двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о россиянке Алене Косторной, которая выиграла финал юниорского "Гран-при" в Ванкувере. Она отметила, что у спортсменки легкие и красивые прыжки, а также шикарный аксель.

- В чем Косторная превосходит соперниц?

- У Алены как раз очень хорошо переплетаются катание и сложнейшие элементы.

- Ее оценки за компоненты могли быть выше?

- Жаль, что Косторная в нынешнем сезоне не может выступать среди взрослых. Надеюсь, что к следующему сезону она еще больше укрепит свои позиции и перейдет на взрослый уровень в качестве одной из сильнейших фигуристок.

Если бы она выступала среди взрослых, то получила бы больше. Просто катание взрослых и юниоров оценивают несколько иначе. У нее все очень правильно и гармонично. Если разложить ее программу, то там нет ни одного момента, где она бы просто раскатилась и прыгнула. Каждый прыжок у Алены с интересных связок, шагов – она не просто встает в ласточку и прыгает, а переплетает шаги, шаги, шаги, а потом прыгает.

Причем прыжки легкие и красивые. Мне очень понравилось ее катание. Если смотреть на всех юниорок, то Косторная – именно та фигуристка, которая абсолютно готова к переходу на взрослый уровень. Хочется пожелать ей только удачи. Она складненькая, прыгучая, катучая, симпатичная. За ней интересно наблюдать еще и потому, что она разная каждый год и в разной программе. Нередко ведь бывает так, что убери музыку и костюм – и на льду та же самая фигуристка. Это не про Алену.

- В ее акселе есть запас еще на один оборот?

- У нее вообще шикарный аксель – легкий, пролетный. Там даже на два оборота запас есть, кажется. Говорят, она прыгает на тренировках тройной аксель и прыгает его так же уверенно, как и двойной. Очень хочется, чтобы Алена эту легкость, это видимое удовольствие от того, что она делает на льду, сохранила и в дальнейшем.

В ее катании нет того груза ответственности, который сейчас мешает нашим лидерам. Они звенели-звенели, а теперь им мешает и груз побед, и формирование организма, и видно, что к некоторым прыжкам аккуратно подходят, потому что нельзя упасть в грязь лицом.

Полная версия интервью - скоро в "СЭ".