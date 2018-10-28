Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец и стали вторыми на Skate Canada

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов стал лучшим в произвольном танце на втором этапе "Гран-при" в Канаде. Россияне показали результат 120,51 балла.

В итоговом протоколе турнира Синицина и Кацалапов вторые. Первое место занял дуэт из США Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (200,76). Третьими стали канадцы Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (186,97).

Российская пара Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин заняла 10-е место с результатом 147,99.

Фигурное катание

Лаваль (Канада)

"Гран-при"

Skate Canada

Танцы

Произвольный танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 120,51

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 120,27

3. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) - 120,02

4. Мари-Жад Лорьо/Ромэн Ле Гак (Франция) - 111,42

5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) - 104,22

6. Робин Твидэйл/Джозеф Бакленд (Великобритания) - 99,85

10. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) - 85,31

Итог

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 200,76

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 195,17

3. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) - 186,97

4. Мари-Жад Лорьо/Ромэн Ле Гак (Франция) - 180,32

5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) - 176,57

6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) - 165,88

10. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) - 147,99