Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец и стали вторыми на Skate Canada

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов стал лучшим в произвольном танце на втором этапе "Гран-при" в Канаде. Россияне показали результат 120,51 балла.
В итоговом протоколе турнира Синицина и Кацалапов вторые. Первое место занял дуэт из США Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (200,76). Третьими стали канадцы Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (186,97).
Российская пара Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин заняла 10-е место с результатом 147,99.
Фигурное катание
Лаваль (Канада)
"Гран-при"
Skate Canada
Танцы
Произвольный танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 120,51
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 120,27
3. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) - 120,02
4. Мари-Жад Лорьо/Ромэн Ле Гак (Франция) - 111,42
5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) - 104,22
6. Робин Твидэйл/Джозеф Бакленд (Великобритания) - 99,85
10. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) - 85,31
Итог
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 200,76
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 195,17
3. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) - 186,97
4. Мари-Жад Лорьо/Ромэн Ле Гак (Франция) - 180,32
5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) - 176,57
6. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) - 165,88
10. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) - 147,99