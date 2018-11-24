Синицина и Кацалапов пробились в финал "Гран-при"

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обеспечили себе выход в финал "Гран-при" в состязаниях танцоров. Синицина и Кацалапов заняли второе место на этапе в Гренобле, уступив Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Помимо Синициной и Кацалапова, в финале выступит еще два российских танцевальных дуэт - Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро.

Также в финале выступят Кэйтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер, Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри,