Шведский фигурист Майоров: "В России самые душевные фанаты!"

Уроженец Санкт-Петербурга, ныне выступающий за Швецию, Александр Майоров после выступления в короткой программе на "Гран-при" России рассказал, что российская публика очень душевная и отлично принимает спортсменов.

- По дыхалке все нормально, но не чувствовал себя на ногах. Был какой-то внутренний дискомфорт, да и последним в разминке выступать всегда трудно. Завтра я буду кататься получше, сегодня прокат был неудобный, хоть у меня пока и самая высокая оценка (82,33 из шести участников - прим. СЭ).



Публика принимает отлично, поддерживает. Даже в Европе было не так, в России болельщики хорошо принимают, душевно. (Дмитрий Лунев)