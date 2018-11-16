Шведский фигурист Майоров: "Не знаю, почему россияне падают. Я давления не чувствую"

Шведский фигурист Александр Майоров прокомментировал свое выступление в короткой программе на Гран-при в Москве. Он показал третий результат, а лидирует японец Юдзуру Ханю.

- Завтра кататься после Ханю будет сложно, надо быть к этому готовым. Опять мишутки полетят... Был один уже такой случай, я слишком много внимания придавал этим игрушкам, чистый ли лед (Пух летает, - добавляет тренер Ирина Майорова). Не знаю, почему россияне падают. Я давления здесь не чувствую. Даже странно, что публика здесь начинает хлопать в самом начале, я удивился. Это очень помогло, - сказал Майоров. (Дмитрий Лунев)

Лучший среди россиян Михаил Коляда на восьмой позиции. Артур Дмитриев – девятый, Андрей Лазукин – 11-й.