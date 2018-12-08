Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко стали первыми по итогам соревнований танцевальных дуэтов в финале "Гран-при" среди юниоров. После окончания соревнований Шевченко рассказала о любимом моменте в произвольном танце

- Любимый момент в нашем танце - это вторая быстрая часть, где мы делаем креативную дорожку шагов, - сказала россиянка в интервью пресс-службе ISU. - В этом году это новый элемент. Это очень эмоциональный момент в нашей программе.

Шевченко и Еременко набрали 170,66 балла. Второе и третье места также заняли россияне: Арина Ушакова и Максим Некрасов, набравшие 170,65 балла, Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров​, набравшие 164,54 балла, соответственно.