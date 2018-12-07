Шевченко и Еременко лидируют после ритм-танца в финале "Гран-при"

Россияне София Шевченко и Игорь Еременко​ лидируют после ритм-танца в финале "Гран-при" среди юниров. Они набрали 67,73 балла. Второе и третье места также заняли российские дуэты: Арина Ушакова и Максим Некрасов (67,49), Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (66,29).

Ванкувер (Канада)

Финал "Гран-при" среди юниоров

Танцы

Ритм-танец

1. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) - 67,73

2. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) - 67,49

3. Елизавета Худайбердыева/Никита Назаров (Россия) - 66,29

4. Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) - 66,25

5. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) - 63,73

6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) - 57,51