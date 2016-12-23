Шестая победа на чемпионате России стала лучшим подарком для Бобровой и Соловьева

Шестая победа на чемпионате России для танцоров Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева стала для спортсменов лучшим подарком к Новому году. Спортсмены отметили, что старты – их главная задача. Боброва и Соловьев обеспечили себе место на чемпионате Европы в чешской Остраве, который пройдет 25-29 января 2017 года.

– Закончить этот год чистыми прокатами, шестым титулом чемпионов России – лучший подарок на Новый год, надеюсь, не только для нас, но и для наших болельщиков, – приводит ТАСС слова Бобровой. – Мы сорвали неделю назад в финале "Гран-при" нашу коронную поддержку, но это была ошибка в плане эмоций. Мы поняли – нельзя расстраиваться, тогда не получилось, получилось сейчас.

Мы любим стартовать, это наша работа, наша главная задача. А уж в таких залах, как в Челябинске, тем более. Я вообще подумала, что здесь надо было бы провести крупные международные старты, чтобы не только нам проходить акклиматизацию, пусть попробуют адаптироваться к здешним морозам.