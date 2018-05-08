Сергей Воронов: "Я продолжаю карьеру и работаю в группе Елены Буяновой"

Российский фигурист, двукратный чемпион России в одиночном катании Сергей Воронов сказал, что он готовится к новому сезону в группе Елены Буяновой.

- Конечно, я продолжаю карьеру и катаюсь в команде Елены Германовны Водорезовой (Буяновой), - цитирует фигуриста "Р-Спорт". - Программы мне еще только предстоит поставить. Не хочу называть имя постановщика, для меня это новый человек, будет экспромт. Цели на сезон? как всегда – прогресс, прогресс, удовольствие, желание, настроение.

В прошлом сезоне 30-летний спортсмен работал под руководством тренера Инны Гончаренко. Он занял четвертое место в финале Гран-при и чемпионате России.