Сергей Воронов: "Не смотрю ни на Ковтуна, ни на Коляду, надо заниматься своими делами"

Двукратный чемпион России Сергей Воронов подчеркнул, что не обращает внимания на ведущих одиночников страны Михаила Коляду и Максима Ковтуна. В минувшем сезоне Воронов не смог отобраться на чемпионаты Европы и мира, став седьмым на чемпионате России. Победу одержал Коляда, вторым стал Александр Самарин, Ковтун стал третьим.

- Я не смотрю ни на Ковтуна, ни на Коляду, надо заниматься своими делами и делать свою работу, - цитирует "Р-Спорт" Воронова. - А ребята пусть делают свою. Дальше будет видно. У меня есть определенная цель, и главное, что ее знаю я и те люди, которые со мной работают.

Все узнаете со временем. Что-то обещать? У нас половина страны что-то обещает, а в итоге ничего не получается. Считаю, что говорить о чем-то нужно после того, как ты что-то сделал именно на соревнованиях.

Я надеюсь, что будут у меня этапы "Гран-при", потому что в мировом рейтинге я на адекватной позиции. Да, я в прошедшем сезоне не выступал на чемпионатах Европы и мира, но на этапах "Гран-при" выступил достойно. Скоро я буду ставить программы с моим хорошим знакомым, которого давно знаю и которому доверяю. Но имя его я назову, как сделаю дело. У меня никаких перестановок, я так же работаю с Инной Германовной Гончаренко, настрой на сезон у меня хороший.