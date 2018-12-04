Сергей Воронов: "Настраиваюсь на финал "Гран-при" как на генеральное сражение"

Российский фигурист Сергей Воронов отметил, что рассматривает финал "Гран-при" в Канаде как генеральное сражение с самим собой. Соревнования состоятся в Ванкувере с 6 по 9 декабря.

- Я сейчас не склонен говорить много, настраиваюсь на финал как на генеральное сражение. И это генеральное сражение для меня будет, прежде всего, с сами собой, - приводит "РИА Новости" слова Воронова. - Я не думаю о чемпионате России пока, на данный момент сосредоточен на финале "Гран-при", в который смог отобраться я один из российских спортсменов. В Канаде, прежде всего, хочу порадовать себя и тех людей, которые мне помогали. Это мое близкое окружение. "Где меньше войска, там больше храбрых", - говорил Александр Васильевич Суворов".