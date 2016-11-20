Сергей Воронов: "На "Гран-при" Китая допускал необдуманные и глупые ошибки"

Российский фигурист Сергей Воронов, ставший бронзовым призером китайского этапа "Гран-при", подчеркнул, что допустил на соревновании несколько глупых ошибок. В целом он остался доволен выступлением.

– Сам удивляюсь, что произошло, – приводит официальный сайт ФФККР слова Воронова. – Этот турнир для меня стал турниром совершенно необдуманных и глупых ошибок. Конечно, я хвалю себя за бронзовую медаль, хвалю за то, что вошел в число призеров в компании с такими достойными ребятами. Сколько этапов я ни смотрел, слабых Гран-при в мужском одиночном катании не было. Единственное, в чем могу себя упрекнуть, что глупых ошибок впредь допускать не стоит. Одно дело упасть с четверного – не страшно. Но лишний каскад… К 29 годам – такое непростительно. Хотя, смотря, сколько еще намерен кататься? Если до 35, то все впереди.

– Может, ошибся из-за того, что потерял концентрацию?

– Наоборот. Наверное, был слишком сконцентрирован. Когда сделал 4 – 3, аксель, тулуп, то могу сейчас вам признаться, что на этом старте хотел сделать два четверных тулупа. Но это не получилось. И мало того, что в самом конце взял и передумал, так еще и прыгнул то, что прыгать было нельзя. Хорошо, что дальше сообразил. Вместо двух лутцев поменял один на сальхов, все без каскадов сделал, а иначе бы труба.