Сергей Воронов: "Горжусь своим выступлением"

Россиянин Сергей Воронов остался доволен своим вступлением на первом этапе Гран-при Skate America. Он показал четвертый результат, сделав чисто один из двух четверных прыжков в обеих программах.

– Прокат был очень достойный, вдохновенный. Я просто рад за то, что у меня это вышло, причем в достойной компании. Горжусь своим выступлением, – цитирует "Р-Спорт" Воронова. – Да, четвертый, медаль деревянная, но я сумел обойти сильных конкурентов. Того же Цзинь Бояна, который, так на секундочку, действующий бронзовый призер чемпионата мира. Жаль, вчера было досадное падение на четверном, но это спорт.