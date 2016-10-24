Сергей Воронов: "Горжусь, что обошел Бояна"

Россиянин Сергей Воронов, занявший четвертое место на первом этапе "Гран-при" Skate America, остался доволен результатом. По его словам, грубая ошибка не позволила занять призовое место.

- Этап Skate America никогда не был легким турниром, но не будем углубляться в детали, - цитирует Воронова официальный сайт ФФККР. - Если серьезно, то здесь был сильный состав, и все ребята катались достойно. Не было таких, которые развалились бы полностью. Сегодня я сделал то, что умею, показал элементы в хорошем виде. Это результат работы, то, что я многое терплю. На тренировках не всегда все получается, и сложно бывает временами. Да и часто люди мне напоминают про мой возраст. Но что об этом говорить! Шажочек сделан, идем дальше. Увидимся в Пекине, снова поговорим...

Конечно, я доволен сегодняшним выступлением. Как я могу быть недоволен? Для себя я набрал много. Да, я четвертый. К сожалению, мне не удалось занять место в тройке. Но я знал, что тут будет тяжело. Да и в короткой программе допустил грубую ошибку. Не было бы ее, был бы ближе. Что есть, то есть. Но я сумел обойти бронзового призера чемпионата мира, который владеет сколькими четверными? И этим горжусь. Горжусь, что обошел Бояна. Да, он, конечно, сам неважно прокатался. Не спорю. Но это факт.