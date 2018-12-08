Сергей Воронов: "Для меня даже попасть в финал "Гран-при" престижно"

Российский фигурист Сергей Воронов прокомментировал свое выступление в финале "Гран-при" в Ванкувере (Канада). Он занял шестое место в одиночном катании.

В прокате фигурист исполнил два четверных тулупа, а также тройной риттбергер.

- Потому что хотел два тулупа. Риттбергер (в четыре оборота) круче, когда он чистый при выезде. Здесь я был не готов к тому, чтобы сделать его (четверной риттбергер). Общие впечатления: мне было приятно выступать среди сильнейших ребят. Считаю, что здесь представлен очень высокий уровень соперников даже в отсутствие Юдзуру (Ханю). Финал Гран-при - это, мне кажется, мини-чемпионат мира, - цитируют Воронова "РИА Новости". - На этот турнир даже только попасть престижно. Во всяком случае, для меня. Это у нас как-то стали говорить "ну, Финал Гран-при, ну и что", а я не считаю так

Напомним, победу одержал американец Натан Чен.