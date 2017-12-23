Серафима Саханович: "Перед чемпионатом Плющенко сказал: "Надо собраться и откататься чисто, так как ты можешь!"

Подопечная Евгения Плющенко Серафима Саханович после проката произвольной программы отметила, что была приятно удивлена оценками, а также подчеркнула, что разучивание четверного сальхова абсолютно реально. В короткой программе 17-летняя россиянка стала восьмой, после двух программ она набрала 197,44.

– Это слишком много для меня и непривычно, – сказала Саханович. – Был момент, когда после травмы я боялась даже тройной сальхов делать, хотя никто четверной уже делать не просил. А сейчас я готова и страха никакого нет!

– Что вам говорил перед этим стартом ваш тренер Евгений Плющенко?

– Евгений Викторович сказал, что надо кататься чисто, показать все прыжки, которые я умею, ничего сверхъестественного.

– Над чем именно с вами работает Плющенко?

– Надо понимать, что он только открыл академию, поэтому еще нужно разобраться с делами, которые появились у него еще до нас. В основном с нами работают другие специалисты. Евгений приезжает, смотрит нашу работу, старается за одну-две тренировки показать, что он от нас хочет, старается подсказать что-то по программам, разобраться с моей самой большой проблемой, двойным акселем. (Екатерина БЕСПАЛОВА)