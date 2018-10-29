Сегодня исполнилось 110 лет первому олимпийскому золоту России

Сегодня исполнилось 110 первой победе России на Олимпийских играх. Завоевал его на Играх-1908 в Лондоне Николай Коломенкин, выступавший под фамилией Панин.

Панин-Коломенкин победил в состязаниях по фигурному катанию (зимние виды разыгрывались на летних Олимпиадах до появления отдельных зимних Игр).

Спортсмены России выступали на Олимпиадах 1900, 1908 и 1912 года, золото Панина-Коломенкина оставалось единственным для страны до 1996 года, когда после распада СССР на Олимпиаде в Атланте снова выступила сборная России.