11:20 | Фигурное катание

Сегодня исполнилось 110 лет первому олимпийскому золоту России

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Сегодня исполнилось 110 первой победе России на Олимпийских играх. Завоевал его на Играх-1908 в Лондоне Николай Коломенкин, выступавший под фамилией Панин.

Панин-Коломенкин победил в состязаниях по фигурному катанию (зимние виды разыгрывались на летних Олимпиадах до появления отдельных зимних Игр).

Спортсмены России выступали на Олимпиадах 1900, 1908 и 1912 года, золото Панина-Коломенкина оставалось единственным для страны до 1996 года, когда  после распада СССР на Олимпиаде в Атланте снова выступила сборная России.

 

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