Савченко и Массо возьмут перерыв в карьере

Олимпийские чемпионы-2018 Алена Савченко и Бруно Массо взяли паузу в карьере, сообщает ТАСС со ссылкой на фигуристку. Пара выступает вместе с 2015 года. Помимо золота Игр в Пхенчхане, они выиграли чемпионат мира-2018, дважды завоевывали серебро чемпионатов Европы, серебро и бронзу чемпионатов мира.

- Мы на время решили сделать паузу, но точного решения, насколько она будет долгой, нет. Конкретнее мы определимся к середине мая, - сказала Савченко.

Олимпиада-2018 стала для Савченко пятой. На Играх-2002 она выступала со Станиславом Морозовым, в 2006, 2010 и 2014 году - с Робином Шолковы. В На Олимпиадах-2010 и 2014 пара взяла бронзу.