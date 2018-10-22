Самодурова заняла третье место на первом этапе "Гран-при" в США

Российская фигуристка Софья Самодурова заняла третеье место в произвольной программе на Skate America. Она показала результат 134,29 балла.
По сумме двух программ Самодурова также стала третьей - 198,70 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (213,90). Выиграла соревнования Сатоко Мияхара (219,71).
Фигурное катание
Эверетт (США)
"Гран-при"
Skate America
Женщины
Произвольная программа
1. Сатоко Мияхара (Япония) - 145,85
2. Каори Сакамото (Япония) - 142,61
3. Софья Самодурова (Россия) - 134,29
4. Брейди Теннел (США) - 131,17
5. Лорин Лекавелье (Франция) - 112,84
6. Меган Уэссенберг (США) - 110,13
8. Полина Цурская (Россия) - 101,03
Итог
1. Сатоко Мияхара (Япония) - 219,71
2. Каори Сакамото (Япония) - 213,90
3. Софья Самодурова (Россия) - 198,70
4. Брейди Теннел (США) - 192,89
5. Лорин Лекавелье (Франция) - 172,41
6. Меган Уэссенберг (США) - 170,33
7. Полина Цурская (Россия) - 159,45