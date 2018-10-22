Самодурова заняла третье место на первом этапе "Гран-при" в США

Российская фигуристка Софья Самодурова заняла третеье место в произвольной программе на Skate America. Она показала результат 134,29 балла.

По сумме двух программ Самодурова также стала третьей - 198,70 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (213,90). Выиграла соревнования Сатоко Мияхара (219,71).

Фигурное катание

Эверетт (США)

"Гран-при"

Skate America

Женщины

Произвольная программа

1. Сатоко Мияхара (Япония) - 145,85

2. Каори Сакамото (Япония) - 142,61

3. Софья Самодурова (Россия) - 134,29

4. Брейди Теннел (США) - 131,17

5. Лорин Лекавелье (Франция) - 112,84

6. Меган Уэссенберг (США) - 110,13

8. Полина Цурская (Россия) - 101,03

Итог

1. Сатоко Мияхара (Япония) - 219,71

2. Каори Сакамото (Япония) - 213,90

3. Софья Самодурова (Россия) - 198,70

4. Брейди Теннел (США) - 192,89

5. Лорин Лекавелье (Франция) - 172,41

6. Меган Уэссенберг (США) - 170,33

7. Полина Цурская (Россия) - 159,45