Самодурова считает, что Туктамышева исполняет тройной аксель лучше, чем Кихира

Российская фигуристка Софья Самодурова в интервью "СЭ" считает, что Елизавета Туктамышева исполняет тройной аксель лучше, чем еще одна участница финала "Гран-при" Рика Кихира. Она также оценила поведение россиянки в соцсетях и высказал свое мнение о Твиттере и Инстаграме.

– Кто лучше исполняет тройной аксель – Елизавета Туктамышева или Рика Кихира?

– Конечно, Лиза! И не потому, что занимается со мной в одной группе. Просто у нее аксель более техничный, высокий. Рика делает элемент в пролет, а Лиза – в высоту.

Поведение Туктамышевой в Твиттере? Это юмор, просто его не все понимают. У меня Твиттера нет. Мне кажется, это скучная соцсеть. Зато Инстаграмом я пользуюсь активно. Читаю все, что мне пишут в личные сообщения, и всем отвечаю. Я еще не такая звезда, чтобы это не читать, ха-ха! Инстаграм меня не отвлекает, так что передавать его ведение какой-нибудь компании не собираюсь. (Гоша Чернов)

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