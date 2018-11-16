Самодурова – о выступлении в Москве: "Сначала меня тряхнуло, но затем все было хорошо"

Российская фигуристка Софья Самодурова призналась, что волновалась перед началом короткой программы этапа "Гран-при" в России. 16-летняя спортсменка показала лучший результат сезона 67,40 балла. Самодурова претендует на призовой подиум и выход в финал Гран-при.

– Прокатом довольна, – сказала Самодурова. – На первом прыжке было небольшое волнение, тряхнуло, а потом, когда я сделала каскад, все пошло по накатанной. Про место и планы на сезон ничего не скажу (смеется). Нет желания занять призовую позицию, хочу сделать чисто все элементы. А план – просто катаем программу больше, чем обычно, и надеемся, что на соревнованиях все будет без ошибок. Я уже постепенно осваиваюсь во взрослом катании, даже не думаю о разнице с юниорским. Как принимают соперницы? Лучше у них спросить (смеется). (Дмитрий Лунев)