Самодурова - о финале "Гран-при": "Ставлю одну цель – чистые прокаты. Ни о каких местах не думаю и не люблю загадывать"

Российская фигуристка Софья Самодурова в интервью "СЭ" рассказала о предстоящем финале "Гран-при". Она отметила, что не думает ни о каких местах и ставит себе только одну цель - чистые прокаты.

Напомним, что 16-летняя спортсменка стала третьей на Skate Canada и второй на этапе "Гран-при" в России. Неудачное выступление Евгении Медведевой, которая на этапе в Гренобле стала четвертой, позволило Самодуровой выйти в финал.

- О подиумах речь даже не шла, я надеялась только на чистые прокаты, но круто, что так ворвалась во взрослое фигурное катание. В какой-то степени эти результаты стали сюрпризами, особенно в Америке – круто обойти чемпионку США Брэди Теннелл! Кстати, тогда после этапа Алексей Николаевич (Мишин – Прим. Г.Ч.) даже ничего не сказал, просто улыбался – все было и так понятно, ха-ха.

Но в финале и вообще в сезоне я ставлю одну цель – чистые прокаты. Ни о каких местах не думаю и не люблю загадывать. Если все сделать на сто процентов, то и судьи дадут высокие оценки

У нас, правда, еще билетов нет. Но, наверное, 4-го уже будем там, ведь 5-го запланированы официальные тренировки. Акклиматизация? В США у меня проблем с этим не было, вроде на мне это не очень сказывается". (Гоша Чернов)

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