Самарин стал третьим на этапе "Гран-При" во Франции

Россиянин Александр Самарин занял третье место на этапе "Гран-при" во Франции. Напомним, что в короткой программе фигурист занял второе место, набрав 90,86 балла.

За прокат произвольной программы Самарин получил 156,23 и занял лишь 4-е место. По сумме двух дней россиянин занял третье место на этапе "Гран-при" в Гренобле, набрав 247,09 баллов. Этот результат не позволил спортсмену пробиться в финал турнира.

Еще один представитель России Дмитрий Алиев получил от судей 162,67 за прокат произвольной программы. В сумме фигурист набрал 237,82 балла, заняв четвертое место на турнире.

Победителем этапа стал американец Натан Чен (271,58 баллов), второе место занял еще один представитель США Джейсон Браун (256,33), который лидировал после короткой программы.



Гренобль (Франция)



"Гран-при"



Internationaux de France



Мужчины



Произвольная программа



1. Натан Чен (США) - 184,64



2. Дмитрий Алиев (Россия) - 162,67



3. Джейсон Браун (США) - 159,92



4. Александр Самарин (Россия) - 156,23



5. Кевин Аймо (Франция) - 150,16



6. Ромен Понсар (Франция) - 144,89

Гренобль (Франция)



"Гран-при"



Internationaux de France



Мужчины



Итог



1. Натан Чен (США) - 271,58



2. Джейсон Браун (США) - 256,33



3. Александр Самарин (Россия) - 247,09



4. Дмитрий Алиев (Россия) - 237,82



5. Кевин Аймо (Франция) - 231,16



6. Ромен Понсар (Франция) - 229,86