Самарин не думал о финале "Гран-при" во время программ и при подготовке к стартам

Российский фигурист Александр Самарин рассказал, что не думал о финале "Гран-при" во время этапов и подготовки к ним. Он также добавил, что чемпионат России интересен каждый год.

- Я хотел сказать, что я не думал о финале во время программ и при подготовке к стартам, но оказаться в Финале Гран-при мне, как и любому другому спортсмену, конечно же, хотелось, - сказал Самарин в интервью "РИА Новости" после того, как откатал свой показательный номер в альпийском городе.

- Чемпионат России будет особо интересным в мужском одиночном катании?

- Он каждый год интересный.

- Ну, в этом нет ощущения непредсказуемости? Михаил Коляда нестабилен, Дмитрий Алиев – тоже. Максим Ковтун вернулся, но может провалить короткую программу и сотворить нечто фантастическое в произвольной. И есть еще Сергей Воронов, наш единственный участник Финала Гран-при.

- Не мое дело рассуждать о них. Все они спортсмены, которые работают, стремятся достичь большего. Посмотрим, кто будет сильнее. Я тоже собираюсь побиться и реабилитироваться за прошлый сезон. Поверьте, у меня есть амбиции.

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