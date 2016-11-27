Россию в финале "Гран-при" представят четыре одиночницы, спортивная пара и танцевальный дуэт

По окончании заключительного этапа "Гран-при" в японском Саппоро стал известен полный список участников финала серии, который пройдет в Марселе 8-11 декабря. Россию там представят четыре одиночницы – Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова и Мария Сотскова, одна спортивная пара – Евгения Тарасова/Владимир Морозов и одна танцевальная – Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

Наталья Забияко и Александр Энберт – первые запасные среди пар, а Сергей Воронов – второй в запасе у мужчин.

Полностью состав участников финала "Гран-при" выглядит следующим образом: мужчины – Хавьер Фернандес (Испания), Патрик Чан (Канада), Юзуру Ханю, Сома Уно (оба – Япония), Натан Чен, Адам Риппон (оба – США); женщины – Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова (все – Россия), Кэтлин Осмонд (Канада), Сатоко Мияхара (Япония); пары – Дюамель/ Рэдфорд (Канада), Савченко/Массо (Германия), Юй Сяоюй/ Чжан Хао, Пэн Чэн/ Цзинь Ян (обе пары – Китай), Тарасова/Морозов (Россия), Сегин/ Билодо (Канада); танцы – Вирту/ Моир (Канада), М. Шибутани/А. Шибутани (США), Пападакис/Сизерон (Франция), Боброва/Соловьев (Россия), Чок/ Бэйтс, Хаббелл/ Донохью (обе пары – США).