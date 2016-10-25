Российский тренер Плинер скончался в возрасте 80 лет

Известный советский и российский тренер Эдуард Плинер скончался во вторник в США в возрасте 80 лет. Среди его подопечных такие известные спортсмены, как Софья Киташева, Наталья Бестемьянова, Анна Леванди, Наталья Лебедева, Илья Климкин, Дарья Тимошенко.

- Сегодня утром в Америке умер один из самых известных советских тренеров Эдуард Плинер, - приводит ТАСС слова директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана. - Руководство ФФККР выражает самые глубокие и искренние соболезнования семье и близким.

Он навсегда останется в нашей памяти и памяти его прославленных учеников. Он был одним из самых великих тренеров нашей современности, его знания и опыт был передан многим нынешним тренерам, которые сейчас готовят спортсменов как в России, так и в США.