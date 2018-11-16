Российский фигурист Гуррейро поддержал Загитову

Российский фигурист Джонатан Гуррейро поддержал Алину Загитову перед выступлением на Гран-при по фигурному катанию в Москве. Короткая программа у женщин начнется в 20.00 по московскому времени.

- Алиночка, мы за тебя болеем! - написал Гурейро в своем Инстаграме.

Напомним, ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказал мысль, что на Играх в Пхенчхане все спортсмены болели за Евгению Медведеву, при этом уточнив, что Загитова выиграла заслуженно. После этого поклонники Алины обрушились на него с угрозами и оскорблениями.

Скандал с Траньковым - расплата за популярность. Но он может быть полезен