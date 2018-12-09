Российские юниоры завоевали 10 из 12 наград в финале "Гран-при"

Российские фигуристы завоевали 10 из 12 наград в юниорском "Гран-при", который завершился в Ванкувере. В трех видах из четырех россияне заняли весь пъедестал почета.

В женском катании медали на счету Алены Косторной, Александры Трусовой и Алены Канышевой.

В танцах на льду награды завоевали Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов и Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров.

В парном катании лучшими стали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин и Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.

В мужском катании Петр Гуменник занял второе место.