Россиянка Косторная лидирует после короткой программы в финале "Гран-при"

Россиянка Алена Косторная лидирует после короткой программы в финале "Гран-при" среди юниоров. 15-летняя российская фигуристка набрала 76,32 балла, показав свой лучший результат в сезоне.

Второе и третье места также заняли россиянки: Александра Трусова (74,43) и Алена Канышева (68,66).

Стоит отметить, что одна из фавориток турнира Анна Щербакова с 56,26 балла замыкает турнирную таблицу, так как совершила несколько ошибок.

Произвольный прокат спортсменок состоится 9 декабря.

Ванкувер (Канада)

Финал "Гран-при" среди юниоров

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) - 76,32

2. Александра Трусова (Россия) - 74,43

3. Алена Канышева (Россия) - 68,66

4. Ким Елим (Корея) - 62,51

5. Анастасия Тараканова (Россия) - 61,78

6. Анна Щербакова (Россия) - 56,26