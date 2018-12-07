Россиянка Косторная лидирует после короткой программы в финале "Гран-при"

Россиянка Алена Косторная лидирует после короткой программы в финале "Гран-при" среди юниоров. 15-летняя российская фигуристка набрала 76,32 балла, показав свой лучший результат в сезоне.
Второе и третье места также заняли россиянки: Александра Трусова (74,43) и Алена Канышева (68,66).
Стоит отметить, что одна из фавориток турнира Анна Щербакова с 56,26 балла замыкает турнирную таблицу, так как совершила несколько ошибок.
Произвольный прокат спортсменок состоится 9 декабря.
Ванкувер (Канада)
Финал "Гран-при" среди юниоров
Женщины
Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) - 76,32
2. Александра Трусова (Россия) - 74,43
3. Алена Канышева (Россия) - 68,66
4. Ким Елим (Корея) - 62,51
5. Анастасия Тараканова (Россия) - 61,78
6. Анна Щербакова (Россия) - 56,26