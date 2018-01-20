Россияне завоевали 9 из 12 медалей на чемпионате Европы в Москве

Сборная России с огромным преимуществом выиграла чемпионат Европы в Москве. У российских фигуристов – девять медалей. Из них – две золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Полностью российским был пьедестал у пар. Алина Загитова и Евгения Медведева разыграли между собой золото и серебро в женском одиночном катании. В мужском одиночном и танцах на льду у хозяев чемпионата Европы – серебряные и бронзовые награды. Первые места заняли испанец Хавьер Фернандес и французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон соответственно. Бронза в женских состязаниях досталась итальянке Каролине Костнер.