Россия - против повышения возраста перехода во взрослое катание

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что возглавляемая им организация на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) не станет поддерживать предложение о повышении минимального возраста участников соревнований среди взрослых. В середине мая Федерация конькобежного спорта Голландии внесла на конгресс ISU, который пройдет в Севилье с 4 по 8 июля, предложение повысить ценз с 15 до 17 лет.

- На данный момент категорически нет, - цитирует "Р-Спорт" Горшкова. - Оно абсолютно сырое, неподготовленное. Кто-то очень торопился. Кроме того, прежде чем это предложение может быть обсуждено конгрессом, как срочное предложение, оно должно быть включено в повестку.

Абсолютно непонятна цифра "17". Я консультировался с нашими коллегами из тех видов спорта, где также присутствует субъективное судейство. Например, специалисты из федерации гимнастики сказали, что там возрастной ценз составляет 16 лет, но по факту спортсменки могут принимать участие и в 15-летнем возрасте, так как по правилам 16 лет должно исполниться в год проведения соревнований.

Коллеги из синхронного плавания сообщили, что у них также ценз 15 лет". Думаю, и гимнастки, и представительницы синхронного плавания мало чем отличаются от нас. Наверное, можно было бы говорить о 16 годах, но если даже начнется обсуждение, у нас достаточно много аргументов, чтобы призвать наше сообщество к более тщательной подготовке этого предложения.

Напомним, на Олимпиаде-2018 золото завоевала 15-летняя россиянка Алина Загитова. Другая представительница России, 13-летняя Александра Трусова стала первой в истории фигуристкой, сумевшей исполнить два четверных прыжка (сальхов и тулуп).