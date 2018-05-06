Роман Костомаров: "Смена тренера ничего Медведевой не даст. Ее время ушло"

Олимпийский чемпион-2006 в танцах на льду Роман Костомаров выразил мнение, что смена фигуристкой Евгенией Медведевой тренера не поможет ей удержаться в лидерах. Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный медалист Олимпиады-2018 решила уйти от Этери Тутберидзе. Существует вероятность, что она будет заниматься у канадца Брайана Орсера. При этом Костомаров призвал не осуждать Медведеву за такое решение.

- Как их можно осуждать? У них одна жизнь – короткая, спортивная, - цитирует gazeta.ru Костомарова. - Они живут, как считают нужным. Человек идет туда, где, как он считает, ему будет лучше. Осуждать Медведеву мы не имеем права, не зная всех обстоятельств. Посмотрим на нее в сезоне. В этой ситуации.

– Может ли смена тренера кардинально повлиять на выступления Медведевой?

- Жене Медведевой уже 18. По моим ощущениям, переход к другому тренеру сейчас ничего не даст. В женском одиночном катании девочки выигрывают в основном до 18-20 лет.

Я не беру сейчас итальянку Каролину Костнер, бывает и такое. Но в настоящее время фигурное катание в плане сложности идет вперед семимильными шагами.

Десятилетние девочки уже делают те каскады, с которыми Медведева выигрывала чемпионат мира. Юные подопечные Тутберидзе исполняют уже по два четверных прыжка на юниорских соревнованиях.

Женя Медведева в свои 18 лет уже вряд ли выучит четверной прыжок. Такие элементы можно освоить только в юном возрасте. Я могу, конечно, пожелать Медведевой удачи, чтобы у нее все сложилось с новым тренером, но это никак не поможет ей обыгрывать тех девочек, которые сегодня стоят позади нее.

Время Жени ушло. Медведева могла завоевать золото только на Олимпийских играх – 2018, я уверен в этом.

Полностью интервью Тутберидзе //

Медведева ушла от тренера. И из спорта? //

Почему Медведева уходит от Тутберидзе