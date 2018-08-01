Рогонов в новом сезоне надеется выступать в паре с Устимкиной

Российский фигурист Алексей Рогонов рассчитывает, что в новом сезоне будет выступать в паре с Алиной Устимкиной.

В конце июня стало известно, что бывшая партнерша Рогонова - Кристина Астахова - приняла решение завершить карьеру. Ранее Устимкина выступала вместе с Никитой Володиным, их пара распалась в марте.

- Вместе с Алиной мы тренируемся уже десять дней, собираем все элементы, никаких программ пока не делали. Надеюсь, все идет к тому, что у нас сложится пара, - цитирует ТАСС Роганова. - Мы попробовали сделать совместный прокат, еще когда я был в Екатеринбурге, потом я посмотрел других девочек, даже ездил за границу. Алина приехала кататься 18 июля.

Пока рано еще говорить о каких-либо соревнованиях, потому что нужно все собрать в кучу, все пока сыровато, нужна некоторая скатанность. Надеюсь, скоро будут хорошие новости.

Рогонов выступал в паре с Астаховой с мая 2014 года. Они четырежды становились третьими на этапах Гран-при. На Олимпийских играх - 2018 Астахова и Рогонов заняли 12-е место, на чемпионате мира - 2018 - восьмое.