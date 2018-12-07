Рика Кихира: "Была удивлена, когда увидела свои баллы"

Японская фигуристка Рика Кихира, которая в финале "Гран-при" среди женщин установила новый мировой рекорд в короткой программе, рассказала, что была удивлена оценками судей. Она набрала за свой прокат 82, 51 балла.

- Я была очень удивлена, когда увидел баллы, потому что это были не те оценки, которые я могла бы себе представить, - приводит ISU слова Кихиры. - В произвольной программе моя цель состоит в том, чтобы чисто выполнить все прыжки, и я сделаю все возможное, чтобы сделать это. Я не хочу больше ни о чем сожалеть. Теперь, когда я получила такие баллы в короткой программе, мне нужно также успешно исполнить произвольную. Это все, на чем я хотела бы сосредоточиться сейчас.

Произвольную программу женщины представят в ночь на 9-е декабря.

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