РЕН ТВ: двукратная чемпионка мира Анжелика Крылова попала в аварию

Двукратная чемпионка мира в танцах на льду Анжелика Крылова попала в ДТП. Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла в районе Крылатское. Экс-фигуристка, а ныне тренер обратилась за медпомощью в одну из московских клиник.

Крылова – в паре Олегом Овсянниковым – серебряный призер Олимпиады-1998, двукратная чемпионка мира (1998 и 1999), чемпионка Европы-1999 и трехкратная чемпионка России.