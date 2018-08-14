РЕН ТВ: двукратная чемпионка мира Анжелика Крылова попала в аварию

Двукратная чемпионка мира в танцах на льду Анжелика Крылова попала в ДТП. Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла в районе Крылатское. Экс-фигуристка, а ныне тренер обратилась за медпомощью в одну из московских клиник.
Крылова – в паре Олегом Овсянниковым – серебряный призер Олимпиады-1998, двукратная чемпионка мира (1998 и 1999), чемпионка Европы-1999 и трехкратная чемпионка России.
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http://ren.tv/novosti/2018-08-14/dvukratnaya-chempionka-mira-po-figurnomu-kataniyu-popala-v-avariyu