Реакция Шевченко и Еременко после победы в финале "Гран-при". Видео

Российские фигуристы София Шевченко и Игорь Еременко стали первыми по итогам соревнований танцевальных дуэтов в финале "Гран-при" среди юниоров. Они эмоционально отреагировали новость о том, что они выиграли с преимуществом в 0,01 балла.
Стоит отметить, что второе и третье места также заняли россияне: Арина Ушакова и Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров.
Shevchenko/ Eremenko win the Junior Ice Dance by 0.01. #JGPFigure #GPFVancouver pic.twitter.com/fnsK0bl0bi– ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 8 декабря 2018 г.
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