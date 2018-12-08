04:25 | Фигурное катание

Реакция Шевченко и Еременко после победы в финале "Гран-при". Видео

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Российские фигуристы София Шевченко и Игорь Еременко стали первыми по итогам соревнований танцевальных дуэтов в финале "Гран-при" среди юниоров. Они эмоционально отреагировали новость о том, что они выиграли с преимуществом в 0,01 балла.

Стоит отметить, что второе и третье места также заняли россияне: Арина Ушакова и Максим НекрасовЕлизавета Худайбердиева и Никита Назаров.

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