Реакция Шевченко и Еременко после победы в финале "Гран-при". Видео

Российские фигуристы София Шевченко и Игорь Еременко стали первыми по итогам соревнований танцевальных дуэтов в финале "Гран-при" среди юниоров. Они эмоционально отреагировали новость о том, что они выиграли с преимуществом в 0,01 балла.

Стоит отметить, что второе и третье места также заняли россияне: Арина Ушакова и Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров.