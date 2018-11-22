Рафаэл Арутюнян: "Мы "испорчены" Плющенко, Ягудиным"

Тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян, работающий в США, выразил мнение, что россиянин Михаил Коляда - очень талантливый фигурист. Он также отметил, что в России было много выдающихся спортсменов, таких как Евгений Плющенко и Алексей Ягудин, но с такими фигуристами, как в России, и можно, и нужно думать о местах на Олимпиаде в Пекине.

— В межсезонье у вас стажировался наш фигурист Михаил Коляда, вы видите результаты?

— Он был у нас всего десять дней. Я с удовольствием с ним работал — хороший парень. Сомневающийся — прежде чем выполнять, он пропускает все это через себя. Но в тренерской работе спортсмен выполняет все беспрекословно, только когда полностью тебе доверяет.

Тогда он не размышляет — подходят ли ему твои методы, он уверен в том, что я знаю, что делаю. Сказали — делай, время идет! Но для этого нужно время — минимум два года спортсмен "пробует тебя на зуб". И все-таки я увидел явные изменения — он хорошо начал сезон, чисто катался, выиграл два турнира., - сказал Арутюнян в интервью ТАСС.

— А потом?

— Дальше я его катания уже не видел — у меня есть своя работа. Просто есть определенный процесс сборки механизма, очередность действий. Я два года с Михалом Бржезиной работал, и он спустя семь лет в свои 30 снова попал в финал Гран-при.

— И чему вы его учили?

– Он очень талантливый фигурист. Но я учил вовремя приходить на тренировку и вовремя уходить с нее. Он жаловался мне, ему было тяжело, но я ничего сверхнового ему не предлагал — я предлагал ему ра-бо-ту. И в определенный момент ему стало легко. Я всегда привожу пример — если ты постоянно бегаешь, то потом тебе легко ходить. Ходить для тебя будет счастьем.

Да, мы "испорчены" Плющенко, Ягудиным, Куликом и даже Абтом. Но с такими фигуристами, как в России, и можно, и нужно думать о местах на Олимпиаде в Пекине. Тот же Миша — талантище. Его прыжки можно только с Фадеевым сравнить или с Ягудиным — сила! Мощь! Но спортсмены, которые хотят выигрывать, должны работать, как часы. Швейцарские. Причем настоящие, а не фейковые. В спорте мелочей нет.