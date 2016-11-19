Радионова выиграла этап "Гран-при" в Пекине

Россиянка Елена Радионова одержала победу на этапе "Гран-при" в Пекине. Фигуристка получила от судей 135,15 балла за выступление в произвольной программе и по сумме двух выступлений набрала 205,90 балла.
Второй результат показала представительница Канады Кейтлин Осмонд - 196,00. Еще одна россиянка, Елизавета Туктамышева, с суммой 192,57 балла стала на этом этапе третьей.
Пекин (Китай)
"Гран-при"
Cup of China
Женщины
1. РАДИОНОВА (Россия) - 205,90
2. Осмонд (Канада) - 196,00
3. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) - 192,57
4. Михара (Япония) - 190,92
5. Хонго (Япония) - 181,75
6. Вагнер (США) - 181,38
sailor1990
Молодец Елена.
13:45