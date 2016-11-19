13:29 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Радионова выиграла этап "Гран-при" в Пекине

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Россиянка Елена Радионова одержала победу на этапе "Гран-при" в Пекине. Фигуристка получила от судей 135,15 балла за выступление в произвольной программе и по сумме двух выступлений набрала 205,90 балла.

Второй результат показала представительница Канады Кейтлин Осмонд - 196,00. Еще одна россиянка, Елизавета Туктамышева, с суммой 192,57 балла стала на этом этапе третьей.

Пекин (Китай)

"Гран-при"

Cup of China

Женщины

1. РАДИОНОВА (Россия) - 205,90

2. Осмонд (Канада) - 196,00

3. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) - 192,57

4. Михара (Япония) - 190,92

5. Хонго (Япония) - 181,75

6. Вагнер (США) - 181,38

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sailor1990

Молодец Елена.

13:45

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