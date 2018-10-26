Радионова снялась с турнира в Японии из-за травмы

Российская фигуристка Елена Радионова не выступит на этапе "Гран-при" в Японии, так как продолжает восстанавливаться после травмы. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. По его словам, снятие Радионовой с этапов "Гран-при" не означает досрочного окончания сезона

Радионова ранее снялась с первого этапа "Гран-при в США". Японский этап серии, турнир NHK Trophy, состоится 9-11 ноября в Хиросиме.

- Радионова пропустит NHK Trophy, потому что она еще не восстановилась после той травмы, из-за которой она была снята с предыдущего этапа (Skate America). К турниру в Японии она не восстановится, мы это понимаем, так как есть соответствующее заключение врача, - цитирует "РИА Новости" Когана.