Радионова допускает, что станет дизайнером

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова отметила, что думает о карьере дизайнера после завершения карьеры. Фигуристка на этапе "Гран-при" в Москве выступала в платье, созданном самостоятельно. Турнир она завершила на втором месте, уступив только Анне Погорилой.

- Платье для произвольной программы полностью моя задумка и идея, - цитирует официальный сайт ФФККР Радионову. - Я руководила всем процессом его создания. Изначально задумывалось другое, и у нас даже было несколько вариантов. Но что-то пошло не так с самого начала. И за несколько дней до старта я решила, что предложенный фасон мне не подойдет. Думала, думала, что же такое сделать? И взяла всю инициативу в свои руки. Я видела светлый, чистый образ. Все же программа с хорошим концом, значит, и платье должно было быть нежным, олицетворять позитив. В голову пришли какие-то идеи, плюс в интернете полазила, картинки разные поискала, и как-то родилось именно такое платье. Многие подходили, говорили, что оно получилось очень красивым. Было приятно слышать отзывы.

- Может, в будущем появится дизайнер платьев для фигурного катания Лена Радионова?

- Дизайнер? Почему бы нет? Мне нравится сфера моды. С удовольствием попробовала бы себя в этом. Я и сейчас готова подкидывать идеи костюмов желающим.