Радионова - 3-я, Загитова - 4-я после короткой программы "Гран-при" в Китае

Фигуристка Елена Радионова занимает 3-ю строчку после короткой программы "Гран-при" в Китае. Россиянка набрала 70,48 балла. На 4-м месте расположилась еще одна российская спортсменка Алина Загитова, которая набрала 69,44 балла.

Лидирует канадская фигуристка Габриэль Дэйлмен, набрав 70,65 балла.

Пекин (Китай)

"Гран-при"

Женщины

Короткая программа

1. Дэйлмен (Канада) - 70,65

2. Хигути (Япония) - 70,53

3. РАДИОНОВА (Россия) - 70,48

4. ЗАГИТОВА (Россия) - 69,44

5. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) - 67,10

6. Хонда (Япония) - 66,90

Фигуристки представят произвольную программу завтра, 4 ноября.