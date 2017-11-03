Радионова - 3-я, Загитова - 4-я после короткой программы "Гран-при" в Китае

Фигуристка Елена Радионова занимает 3-ю строчку после короткой программы "Гран-при" в Китае. Россиянка набрала 70,48 балла. На 4-м месте расположилась еще одна российская спортсменка Алина Загитова, которая набрала 69,44 балла.
Лидирует канадская фигуристка Габриэль Дэйлмен, набрав 70,65 балла.
Пекин (Китай)
"Гран-при"
Женщины
Короткая программа
1. Дэйлмен (Канада) - 70,65
2. Хигути (Япония) - 70,53
3. РАДИОНОВА (Россия) - 70,48
4. ЗАГИТОВА (Россия) - 69,44
5. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) - 67,10
6. Хонда (Япония) - 66,90
Фигуристки представят произвольную программу завтра, 4 ноября.